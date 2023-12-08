Вестник Кавказа

Конкурс экологических снеговиков стартовал в Астане

Конкурс экологических снеговиков стартовал в Астане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лучшего снеговика, посвященного экологической тематике, будут выбирать в течение месяца в столице Казахстана. В конкурсе смогут принять участие все желающие.

Жителей Астаны приглашают принять участие в конкурсе на лучшего снеговика, рассказали в акимате казахстанской столицы.

Состязание стартовало сегодня и продлится ровно месяц, до 15 февраля. Конкурс организован в рамках акции "Таза Қазақстан" ("Чистый Казахстан"), он получил название QAR FEST.

Желающие принять участие должны слепить уникального снеговика – снежное творение должно соответствовать тематике "Таза Қазақстан". Затем его нужно снять на фото и опубликовать на своей странице в соцсети с определенным хештегами.

Создавать снеговиков власти предлагают на берегу реки Есиль, у катка.

Победители получат дипломы и подарки.

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