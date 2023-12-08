Конкурс экологических снеговиков стартовал в Астане

Лучшего снеговика, посвященного экологической тематике, будут выбирать в течение месяца в столице Казахстана. В конкурсе смогут принять участие все желающие.
Жителей Астаны приглашают принять участие в конкурсе на лучшего снеговика, рассказали в акимате казахстанской столицы.
Состязание стартовало сегодня и продлится ровно месяц, до 15 февраля. Конкурс организован в рамках акции "Таза Қазақстан" ("Чистый Казахстан"), он получил название QAR FEST.
Желающие принять участие должны слепить уникального снеговика – снежное творение должно соответствовать тематике "Таза Қазақстан". Затем его нужно снять на фото и опубликовать на своей странице в соцсети с определенным хештегами.
Создавать снеговиков власти предлагают на берегу реки Есиль, у катка.
Победители получат дипломы и подарки.