Конфликт с Пакистаном не скажется на отдыхе россиян в Индии

Российские туристы продолжат отдыхать в Индии, сообщили в РСТ. В МИД РФ выпустили рекомендацию только о посещении приграничного с Пакистаном штата, куда редко едут россияне.

Турпоток из России в Индию не сократится на фоне эскалации индо-пакистанского конфликта, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

Рекомендация МИД России касается только штата Джамму и Кашмир на севере страны, спроса на поездки в этот регион Индии практически нет. Ездить на пляжи Индии, посещать штаты в Гималаях, а также район Золотого Треугольника (Дели, Агру и Джайпур) путешественники могут спокойно, они удалены от зоны конфликта.

Ситуация на границе Пакистана и Индии обострилась 22 апреля, погибли десятки человек, в основном индийские туристы.