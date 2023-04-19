РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Концерт в честь Гейдара Алиева дадут в Анкаре

Концерт в честь Гейдара Алиева дадут в Анкаре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Анкаре на открытом воздухе состоится концерт, посвященный Гейдару Алиеву и 100-летию Турции. Вечер пройдет в рамках Недели солидарности Турции и Азербайджана.

В среду в парке им Гейдара Алиева в турецкой столице будет дан концерт в честь отмечаемого в этом году 100-летия Турции и 100-летия со дня рождения общенационального лидера народа Азербайджана Гейдара Алиева.

Участниками концерта, проводимого при поддержке Ассоциации турецко-азербайджанской дружбы, станут представители культуры из Турции и Азербайджана.

Мероприятие проводится в рамках Недели турецко-азербайджанской солидарности, стартовавшей накануне. Она будет проходить с 18 по 25 апреля.

Также в Анкаре сегодня почтят память Мустафы Кемаля Ататюрка.

Неделя солидарности призвана укрепить дружбу и братство Азербайджана и Турции. В рамках недели запланировано несколько мероприятий, в том числе памятные мероприятия, научные конференции, молодежные форумы.

В Казахстане вышел на экраны фильм о Гейдаре Алиеве

В Казахстане вышел на экраны фильм о Гейдаре Алиеве

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version