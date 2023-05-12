Конь сбил ребенка в Казахстане

Вышедший из повиновения конь опрокинул ребенка в парке в одном из городов Казахстана. Полиция и городские власти проводят проверку.
Ребенок оказался под копытами коня в парке в Кентау (Туркестанская область), пишут казахстанские СМИ.
ЧП случилось во вторник 9 мая. Мужчина ехал на коне по дорожкам парка, где гуляли также отдыхающие люди, пишет Otyrar.
Однако всадник не смог справиться с животным, конь перестал его слушаться и пустился вскачь, сбив девочку, шедшую перед ним.
Реакция властей
В полиции пояснили, что ребенок не пострадал, и ее отец не стал писать заявление. Тем не менее, проверка все равно организована.
Свое расследование проведет и акимат Кентау.
Какие именно меры могут принять власти в отношении коня и его владельца, не уточняется.