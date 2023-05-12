Конь сбил ребенка в Казахстане

Опубликовано: 18:32, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вышедший из повиновения конь опрокинул ребенка в парке в одном из городов Казахстана. Полиция и городские власти проводят проверку.

Ребенок оказался под копытами коня в парке в Кентау (Туркестанская область), пишут казахстанские СМИ.

ЧП случилось во вторник 9 мая. Мужчина ехал на коне по дорожкам парка, где гуляли также отдыхающие люди, пишет Otyrar.

Однако всадник не смог справиться с животным, конь перестал его слушаться и пустился вскачь, сбив девочку, шедшую перед ним.

Реакция властей

В полиции пояснили, что ребенок не пострадал, и ее отец не стал писать заявление. Тем не менее, проверка все равно организована.

Свое расследование проведет и акимат Кентау.

Какие именно меры могут принять власти в отношении коня и его владельца, не уточняется.