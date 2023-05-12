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Конь сбил ребенка в Казахстане

Конь сбил ребенка в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вышедший из повиновения конь опрокинул ребенка в парке в одном из городов Казахстана. Полиция и городские власти проводят проверку. 

Ребенок оказался под копытами коня в парке в Кентау (Туркестанская область), пишут казахстанские СМИ.

ЧП случилось во вторник 9 мая. Мужчина ехал на коне по дорожкам парка, где гуляли также отдыхающие люди, пишет Otyrar.

Однако всадник не смог справиться с животным, конь перестал его слушаться и пустился вскачь, сбив девочку, шедшую перед ним. 

Реакция властей

В полиции пояснили, что ребенок не пострадал, и ее отец не стал писать заявление. Тем не менее, проверка все равно организована. 

Свое расследование проведет и акимат Кентау. 

Какие именно меры могут принять власти в отношении коня и его владельца, не уточняется.

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