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Компании из Турции, Армении и Узбекистана попали под антироссийские санкции США

Компании из Турции, Армении и Узбекистана попали под антироссийские санкции США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Антироссийские санкции США, введенные Вашингтоном сегодня против компаний, будут действовать и в отношении структур из других стран, в частности, Турции и Армении. Основание для ограничений - обход предыдущих санкций.

Под новыми американскими санкциями, о которых Вашингтон сообщил сегодня, кроме российских компаний, оказались организации из Турции, Армении, Узбекистана, Китая и некоторых других стран, в общей сложности более 30 юрлиц. Уведомление об этом содержится в Федеральном реестре.

Список был составлен одним из подразделений Минторга США.

Санкции вводятся против:

  • 10 российских компаний,
  • 12 китайских структур,
  • по одной компании из Армении, Испании, Мальты, Сингапура, Сирии и Турции,
  • по два юрлица из ОАЭ иУзбекистана.

Причины

Основанием для внесения указанных организаций в черный список стало их якобы участие в деятельности, нацеленной против безопасности, а также американских внешнеполитических интересов.

Конкретно речь идет об обходе экспортного контроля и закупках продукции США для российского оборонпрома.

Теперь для поставок американских товаров этим компаниям понадобится особая лицензия, получить которую будет заведомо практически невозможно.

Вашингтон ввел новые антироссийские санкции

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