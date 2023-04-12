Компании из Турции, Армении и Узбекистана попали под антироссийские санкции США

Опубликовано: 20:01, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Антироссийские санкции США, введенные Вашингтоном сегодня против компаний, будут действовать и в отношении структур из других стран, в частности, Турции и Армении. Основание для ограничений - обход предыдущих санкций.

Под новыми американскими санкциями, о которых Вашингтон сообщил сегодня, кроме российских компаний, оказались организации из Турции, Армении, Узбекистана, Китая и некоторых других стран, в общей сложности более 30 юрлиц. Уведомление об этом содержится в Федеральном реестре.

Список был составлен одним из подразделений Минторга США.

Санкции вводятся против:

10 российских компаний,

12 китайских структур,

по одной компании из Армении, Испании, Мальты, Сингапура, Сирии и Турции,

по два юрлица из ОАЭ иУзбекистана.

Причины

Основанием для внесения указанных организаций в черный список стало их якобы участие в деятельности, нацеленной против безопасности, а также американских внешнеполитических интересов.

Конкретно речь идет об обходе экспортного контроля и закупках продукции США для российского оборонпрома.

Теперь для поставок американских товаров этим компаниям понадобится особая лицензия, получить которую будет заведомо практически невозможно.