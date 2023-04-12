Компании из Турции, Армении и Узбекистана попали под антироссийские санкции США

Под новыми американскими санкциями, о которых Вашингтон сообщил сегодня, кроме российских компаний, оказались организации из Турции, Армении, Узбекистана, Китая и некоторых других стран, в общей сложности более 30 юрлиц. Уведомление об этом содержится в Федеральном реестре.
Список был составлен одним из подразделений Минторга США.
Санкции вводятся против:
- 10 российских компаний,
- 12 китайских структур,
- по одной компании из Армении, Испании, Мальты, Сингапура, Сирии и Турции,
- по два юрлица из ОАЭ иУзбекистана.
Причины
Основанием для внесения указанных организаций в черный список стало их якобы участие в деятельности, нацеленной против безопасности, а также американских внешнеполитических интересов.
Конкретно речь идет об обходе экспортного контроля и закупках продукции США для российского оборонпрома.
Теперь для поставок американских товаров этим компаниям понадобится особая лицензия, получить которую будет заведомо практически невозможно.