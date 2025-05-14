Коллекционная монета будет выпущена к юбилею "Радио Грузии"

Нацбанк Грузии намерен отметить выпуском новой коллекционной монеты столетний юбилей "Радио Грузии". День рождения грузинского радио празднуют 23 мая, вещание началось в 1925 году.

Новая коллекционная монета будет отчеканена в Грузии, сообщили в Национальном банке страны.

Она будет посвящена "Радио Грузии", которому в этом году исполняется сто лет.

В регуляторе напомнили, что "Радио Грузии" стало первым на Южном Кавказе. Первая радиостанция была установлена кустарным способом, пробная трансляция состоялась 23 мая 1925 года – и она уже была рассчитана на широкую аудиторию (охват составлял 300 км).

"Радио Грузии – одна из старейших радиостанций Европы. "Золотой фонд" радио – это аудиолетопись страны. До создания телевидения Грузинское радио было единственным вещателем в стране"

– Нацбанк Грузии

Монета будет выпущена в следующем году.

Напомним, ранее "Радио Грузии" получило статус нематериального памятника культуры.