Коллекционная монета будет выпущена к юбилею "Радио Грузии"

Новая коллекционная монета будет отчеканена в Грузии, сообщили в Национальном банке страны.
Она будет посвящена "Радио Грузии", которому в этом году исполняется сто лет.
В регуляторе напомнили, что "Радио Грузии" стало первым на Южном Кавказе. Первая радиостанция была установлена кустарным способом, пробная трансляция состоялась 23 мая 1925 года – и она уже была рассчитана на широкую аудиторию (охват составлял 300 км).
"Радио Грузии – одна из старейших радиостанций Европы. "Золотой фонд" радио – это аудиолетопись страны. До создания телевидения Грузинское радио было единственным вещателем в стране"
– Нацбанк Грузии
Монета будет выпущена в следующем году.
Напомним, ранее "Радио Грузии" получило статус нематериального памятника культуры.