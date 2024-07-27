"Грузинское радио" получило статус нематериального памятника культуры

Завтра "Грузинское радио" отпразднует 100-летний юбилей. Сегодня ему присвоили статус нематериального памятника культуры.
Статус нематериального памятника культуры присвоили "Грузинскому радио", сообщили в Национальном агентстве по охране культурного наследия в Грузии.
"Грузинское радио" – одна из старейших радиостанций Европы, напомнили в агентстве. Она работает с 1925 года и в то время играла роль института, который распространял образование и культуру по Грузии.
"Грузинское радио сохранило и развило свои великие культурные традиции. Это единственная радиостанция, где до сих пор можно услышать классическую музыку, фольклор, театр, радиопостановки, а также произведения грузинской и мировой литературы"
- Национальное агентство по охране культурного наследия
Стоит отметить, что 23 мая 2025 года "Грузинское радио" отметит 100-летний юбилей.