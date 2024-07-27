Вестник Кавказа

"Грузинское радио" получило статус нематериального памятника культуры

"Грузинское радио" получило статус нематериального памятника культуры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завтра "Грузинское радио" отпразднует 100-летний юбилей. Сегодня ему присвоили статус нематериального памятника культуры.

Статус нематериального памятника культуры присвоили "Грузинскому радио", сообщили в Национальном агентстве по охране культурного наследия в Грузии.

"Грузинское радио" – одна из старейших радиостанций Европы, напомнили в агентстве. Она работает с 1925 года и в то время играла роль института, который распространял образование и культуру по Грузии.

"Грузинское радио сохранило и развило свои великие культурные традиции. Это единственная радиостанция, где до сих пор можно услышать классическую музыку, фольклор, театр, радиопостановки, а также произведения грузинской и мировой литературы"

- Национальное агентство по охране культурного наследия

Стоит отметить, что 23 мая 2025 года "Грузинское радио" отметит 100-летний юбилей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.