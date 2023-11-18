Когда заселение в гостиницу по биометрии будет доступно в России?

Получить номер в российской гостинице в скором времени можно будет не предъявляя никаких документов – для этого нужно будет воспользоваться специальным сервисом, который учитывает биометрические данные, рассказали в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.
В сообщении отмечается, что правительство РФ уже приняло необходимое постановление.
Личность постояльца будет подтверждаться с помощью Единой биометрической системы, или ЕБС.
"На сегодняшний день ведется работа с гостиничными сетями по внедрению сервиса. Запуск услуги в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года"
– правительство
Уточняется, что заселение в гостиницу по биометрии позволит сделать процедуру максимально быстрой и удобной. Так, зарегистрироваться турист сможет, воспользовавшись планшетом. Еще один вариант – терминал самообслуживания.
Нововведение облегчит жизнь не только путешественникам, но и самим работникам гостиниц. Оно также снимет проблему очередей, возникающих на стойках регистрации во время знаковых мероприятий и в высокий сезон.
В правительстве пояснили, что для регистрации понадобится только один взгляд, вслед за чем можно будет взять ключ и отправиться в номер.