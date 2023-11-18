Когда заселение в гостиницу по биометрии будет доступно в России?

В скором времени заселиться в гостиницу в России можно будет буквально в считанные секунды, не оформляя никаких бумаг – все формальные процедуры может заменить один взгляд, рассказали в правительстве.

Получить номер в российской гостинице в скором времени можно будет не предъявляя никаких документов – для этого нужно будет воспользоваться специальным сервисом, который учитывает биометрические данные, рассказали в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

В сообщении отмечается, что правительство РФ уже приняло необходимое постановление.

Личность постояльца будет подтверждаться с помощью Единой биометрической системы, или ЕБС.

"На сегодняшний день ведется работа с гостиничными сетями по внедрению сервиса. Запуск услуги в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года"

– правительство

Уточняется, что заселение в гостиницу по биометрии позволит сделать процедуру максимально быстрой и удобной. Так, зарегистрироваться турист сможет, воспользовавшись планшетом. Еще один вариант – терминал самообслуживания.

Нововведение облегчит жизнь не только путешественникам, но и самим работникам гостиниц. Оно также снимет проблему очередей, возникающих на стойках регистрации во время знаковых мероприятий и в высокий сезон.

В правительстве пояснили, что для регистрации понадобится только один взгляд, вслед за чем можно будет взять ключ и отправиться в номер.