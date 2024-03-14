Вестник Кавказа

Когда закончится горнолыжный сезон в Сочи?

Когда закончится горнолыжный сезон в Сочи?
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сочинский курорт "Роза Хутор" объявил дату окончания сезона катаний. Насладиться экстремальным отдыхом на склонах курорта можно до 14 апреля.

На сочинских горнолыжных курортах приближается закрытие сезона катаний. 

О завершении катаний в этом году проинформировал курорт "Роза Хутор". Завершение сезона запланировано на 14 апреля. 

Также сообщается, что после закрытия зимнего сезона будут проводиться регламентные работы на канатных маршрутах. В частности, с середины и до конца апреля будет закрыта канатка Олимпия. 

Чтобы прокатиться на канатной дороге в это время, туристы смогут воспользоваться маршрутом Стрела, на котором можно добраться до высоты 1,6 тыс метров. 

Также на технические работы закроется родельбан. Он будет недоступен с 8 по 29 апреля. 

Уточняется, что летний сезон на курорте стартует в конце апреля. 

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