Когда во Владикавказе можно купить елку

С 15 декабря во Владикавказе начнут работать точки по продаже новогодних елей и украшений. Кроме того, в столице Северной Осетии заработает мастерская Деда Мороза.

В середине декабря во Владикавказе заработают елочные базары и торговые точки, где будут продаваться новогодние украшения.

"Елочные базары начнут работать во Владикавказе с 15 декабря. В этом году четыре городские ярмарки будут располагаться по следующим адресам: улица Московская/проспект Коста (район магазина "КИТ"), улица Калинина/улица Кесаева (район магазина "Фишка"), улица 50 лет Октября (район ДК "Электрон"), улица Барбашова (район Олимпийского парка)"

– пресс-служба АМС Владикавказа

В сообщении отмечено, что приобрести елки и украшения к ним можно будет до 22.00. Кроме того, в североосетинской столице перед новогодними праздниками откроется мастерская Деда Мороза. Здесь будут проводиться бесплатные мастер-классы.

Отметим, что власти региональной столицы отказались от массовых гуляний в новый год. На праздник город будут украшать прошлогодними гирляндами и световыми инсталляциями. Нововведением станет украшение не только традиционных столичных локаций, но и более отдаленных уголков. На эти цели уже выделено пять миллионов рублей.