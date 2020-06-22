Когда в России закончится инсулин

Запасов препаратов, основным действующим веществом которых является инсулин аспарт, в аптеках хватит на 2,5 месяцев. В медорганизациях – на 10,5 месяца. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Росздравнадзор проинформировал о том, что согласно последним данным, запасов препаратов, действующим веществом которых является инсулин аспарт в России на 8,6 месяцев.

«По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием инсулин аспарт по РФ - 8,6 месяца, в медицинских организациях - 10,5 месяца, в аптечных организациях - 2,5 месяца»

– Росздравнадзор

Известно, что в ведомство с соответствующим запросом обратился ТАСС, после того, как «Коммерсантъ» опубликовал данные о том, что инсулин аспарт пропал из аптек. Кроме того, есть данные о том, что закупки инсулин аспарта «Фиасп» практически прекращены (сращение составило порядка 95%).

В свою очередь, в Росздравнадзоре отметили, что запасы инсулина аспарта в России находятся на уровне, обеспечивающем пациентов препаратом в течение более полугода.

Значимость обеспечения доступности лекарства

Отметим, что для людей, страдающих диабетом, инсулин аспарт является жизненно важным препаратом. Непрерывное поступление и наличие инсулина в аптеках играет ключевую роль в управлении заболеванием и предотвращении осложнений. Поэтому обеспечение стабильных запасов инсулина аспарта имеет огромное значение для здоровья и благополучия пациентов с диабетом.