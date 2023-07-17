Когда правительство Ставрополья перейдет на российские операционки?

Опубликовано: 2:12, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Ставропольского края через полтора года полностью переберется на российскую операционную систему "Ред ОС". До запуска проекта отечественные ОС применялись лишь почти на 2% компьютеров.

Отечественная "операционка" "Ред ОС" будет полностью внедрена в работу Кабмина Ставропольского края до конца 2025 года, рассказали в компании "Ред софт".

"К концу 2023 года планируется перевести на "Ред ОС" половину всех автоматизированных рабочих мест региональных органов исполнительной власти, а к концу 2024 года - более 90%. На финальном этапе проекта будет обеспечена автоматизация и оптимизация процессов работы серверного оборудования и клиентских рабочих станций"

– Ред Софт

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день приобретено свыше 1,5 тыс лицензионных "Ред ОС". Она успешно применяется в ряде краевых ведомств, включая промышленное, экономическое и культурное.

Замгендиректора компании Рустам Рустамов подчеркнул, что "Ред ОС" не только максимально безопасна, но и привычна для обычного пользователя, а также совместима с другими часто используемыми программами, пишет ТАСС.