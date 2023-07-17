Когда правительство Ставрополья перейдет на российские операционки?

Отечественная "операционка" "Ред ОС" будет полностью внедрена в работу Кабмина Ставропольского края до конца 2025 года, рассказали в компании "Ред софт".
"К концу 2023 года планируется перевести на "Ред ОС" половину всех автоматизированных рабочих мест региональных органов исполнительной власти, а к концу 2024 года - более 90%. На финальном этапе проекта будет обеспечена автоматизация и оптимизация процессов работы серверного оборудования и клиентских рабочих станций"
– Ред Софт
В сообщении уточняется, что на сегодняшний день приобретено свыше 1,5 тыс лицензионных "Ред ОС". Она успешно применяется в ряде краевых ведомств, включая промышленное, экономическое и культурное.
Замгендиректора компании Рустам Рустамов подчеркнул, что "Ред ОС" не только максимально безопасна, но и привычна для обычного пользователя, а также совместима с другими часто используемыми программами, пишет ТАСС.