Когда похоронят погибшего лидера «Хезболлы»?

Хасана Насруллу похоронят 4 октября. Он погиб в результате авиаударов Израиля по Бейруту 27 сентября. Ранее был убит глава политбюро ХАМАС.

Похороны лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы состоятся 4 октября, время и место не известны, передают иранские СМИ.

Генсекретарь «Хезболлы» погиб 27 сентября в результате ракетных авиаударов Израиля по Бейруту. Вместе с ним умерли и другие представители движения.

Ранее в Тегеране был убит руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания, а в Бейруте — советник Насруллы Фуад Шукр. Иран и «Хезболла» обещали отомстить за то.

Тегеран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю, было использовано более 180 снарядов. Тель-Авив обещал ответить на действия Ирана.