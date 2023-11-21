Когда откроется Дом культуры на курорте Домбай?

Власти КЧР рассказали о ходе строительства в селе Домбай первого Дома культуры – его смогут посещать и туристы. Названы и примерные сроки открытия ДК.

Строительство Дома культуры в поселке Домбай, где находится одноименный курорт, идет полным ходом. С его ходом ознакомились замполпреда президента в СКФО Владимир Надыкто и премьер КЧР Мурат Аргунов.

ДК рассчитан на 500 гостей. Его начали строить в прошлом году. Тогда с соответствующей просьбой к главе республики обратился местный житель.

"В текущем году мы немного изменили и доработали проект, чтобы объект функционировал не только как стандартный Дом культуры, но и стал местом для проведения культурного досуга туристов и гостей республики"

– Мурат Аргунов

По плану Дом культуры должен заработать в следующем году.