Когда Бивол будет драться с Бетербиевым?

Россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев могут подраться 1 июня в Саудовской Аравии. Бивол в декабре защитил чемпионский пояс, а Бетербиев в январе отстоял три титула.

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев разделят клетку 1 января, сообщил менеджер Бивола Артур Корнилов.

Он отметил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между тяжеловесами пройдет в Саудовской Аравии в первый день лета.

В декабре прошлого года Бивол одержал 22-ю победу и защитил чемпионский пояс по версии WBA в полутяжелом весе. Россиянин не знает поражений.

Бетербиев в январе этого года отстоял три титула - WBC, WBO и IBF. На его счету 20 побед в 20 профессиональных поединках.