Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах защитит суверенитет Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах в Грузии дает стране защиту от иностранного вмешательства.
"Никто не имеет права вмешиваться в нашу внутриполитическую жизнь извне, не говоря уже о том, чтобы планировать революции извне. Поэтому закон о прозрачности станет одной из главных гарантий того, что суверенитет Грузии, независимость нашей страны и национальные интересы... будут надежно защищены"
– Ираклий Кобахидзе
Кобахидзе также отметил, что закрытое в США агентство USAID занималось "организацией революций" в разных странах, поэтому новый закон особенно важен.
Напомним, что парламент Грузии принял принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах 1 апреля 2025 года. Он стал копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). "За" принятие закона проголосовали 86 депутатов, никто не выступил "против".