Вестник Кавказа

Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах защитит суверенитет Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинские власти считают, что новый закон об иноагентах должен уберечь страну от попыток извне организовать беспорядки.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах в Грузии дает стране защиту от иностранного вмешательства. 

"Никто не имеет права вмешиваться в нашу внутриполитическую жизнь извне, не говоря уже о том, чтобы планировать революции извне. Поэтому закон о прозрачности станет одной из главных гарантий того, что суверенитет Грузии, независимость нашей страны и национальные интересы... будут надежно защищены"

– Ираклий Кобахидзе 

Кобахидзе также отметил, что закрытое в США агентство USAID занималось "организацией революций" в разных странах, поэтому новый закон особенно важен. 

Напомним, что парламент Грузии принял принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах 1 апреля 2025 года. Он стал копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). "За" принятие закона проголосовали 86 депутатов, никто не выступил "против".

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