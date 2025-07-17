Кобахидзе прокомментировал работу следственной комиссии по Саакашвили

Грузинский премьер заявил, что общество должно знать, чем занимается оппозиция. Цель следственной комиссии – раскрыть и оценить, что она делала в течение последних 13 лет.

Общество должно знать, чем занимается оппозиция, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобаидзе, комментируя работу следственной комиссии по расследованию деятельности властей периода президентства Михаила Саакашвили.

"Должна быть дана оценка режиму, а также должна быть дана оценка тому, чем занимались конкретные политические силы и люди в течение последних 12-13 лет, когда они уже представляли оппозицию. Все это должно быть оценено, и всему должна быть дана правовая оценка"

- Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что этому всему должна быть дана правовая оценка.

Напомним, что итоговый документ заключения комиссии, которая работала с февраля по август 2025 года будет обнародован в сентябре. Об этом накануне рассказала глава комиссии Тея Цулукиани.