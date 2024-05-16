Кобахидзе предложил ЕС и США избавиться от олигархов

Премьер Грузии заявил, что европейским странам и США необходимо провести программу, которая направлена на деолигархизацию. По его мнению, за счет этого будут защищены национальные интересы этих стран.

Евросоюзу и США необходимо избавиться от олигархов. С таким заявлением выступил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского телеканала.

Он подчеркнул, что, таким образом, власти защитят национальные интересы.

"Я выражаю надежду, наша команда смотрит на это с оптимизмом, что, в первую очередь, ЕС осуществит деолигархизацию. США также могут достичь деолигархизации и смогут более надежно защищать собственные национальные интересы. То есть, как (интересы) США, так и отдельных стран ЕС и целиком Евросоюза"

– Ираклий Кобахидзе

Он также подчеркнул, что независимость этих государств находится под давлением.

При этом власти республики не теряют надежду, что Евросоюз и США смогут провести необходимые реформы для того, чтобы в ближайшее время избавиться олигархов и их вредного влияния на процессы внутри стран.