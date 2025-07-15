Оппозиция в тупике – что ждет Грузию осенью?

Ираклий Кобахидзе заявил, что "глубинное государство" загнало оппозицию в тупик. Он напомнил, что скорые выборы в стране касаются вопросов развития городов и сел.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что под влиянием "глубинного государства" местная оппозиция была загнана в тупик накануне выборов.

Он напомнил, что предстоящие выборы – это выборы местного самоуправления, которые касаются исключительно вопросов развития городов и сел, а не широкой политической повестки.

Глава правительства обвинил оппозицию в попытке превратить скорые выборы в политическое противостояние. Однако Кобахидзе сказал, что "глубинное государство" загнало ее в угол".

Премьер отметил, что избирательные барьеры на выборах отсутствуют, они не установлены. Он добавил, что если оппозиция этого не понимает, то это ее собственная проблема.