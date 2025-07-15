Вестник Кавказа

Оппозиция в тупике – что ждет Грузию осенью?

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе заявил, что "глубинное государство" загнало оппозицию в тупик. Он напомнил, что скорые выборы в стране касаются вопросов развития городов и сел.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что под влиянием "глубинного государства" местная оппозиция была загнана в тупик накануне выборов.

Он напомнил, что предстоящие выборы – это выборы местного самоуправления, которые касаются исключительно вопросов развития городов и сел, а не широкой политической повестки.

Глава правительства обвинил оппозицию в попытке превратить скорые выборы в политическое противостояние. Однако Кобахидзе сказал, что "глубинное государство" загнало ее в угол".

Премьер отметил, что избирательные барьеры на выборах отсутствуют, они не установлены. Он добавил, что если оппозиция этого не понимает, то это ее собственная проблема.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1135 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.