Ключевая ставка может вырасти до 20% в сентябре - Аксаков

Центральный Банк России может на предстоящем заседании принять решение о повышении ключевой ставки до 20%, полагает Аксаков. Ставка связана с инфляцией в стране.

Вскоре в РФ может вновь подняться ключевая ставка, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет решаться вопрос по ставке, назначено на 13 сентября.

"Центральный банк действует профессионально, сдержанно, и исходит из того, что у него одна из главных задач - обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент - это ключевая ставка. ЦБ поднял ее до 18%, допускаю, что в сентябре поднимет и до 20% если инфляционные тенденции сохранят движение к росту"

– Аксаков

Он уточнил в беседе с ТАСС, что если уровень ставки сохранится в сентябре на прежне уровне, то повышение может состояться на следующем заседании - инфляция в России опережает прогнозы. Кроме того, по словам главы комитета, в будущем регулятор может получить новые возможности, чтобы "охлаждать пыл".

"Здесь один из законодательных актов, который мы, думаю, осенью утвердим, он касается как раз возможности давать Центральному Банку с помощью регуляторных мер удерживать аппетиты банков выдавать кредиты закредитованной части нашего общества"

– Аксаков

Сегодня ключевая ставка ЦБ РФ - 18%, она была повышена сразу на два процентных пункта на прошлом заседании, состоявшемся в конце июля.