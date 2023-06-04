Клубы из Дагестана поиграют в профессиональный футбол

Опубликовано: 5:45, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские клубы "Динамо-2" и Победа" примут участие в новом сезоне Второй лиги. Команды получили аттестат ФНЛ, дающий возможность сыграть в сезоне 2023/2024 в новом статусе.

Вторая лига российского футбола пополнится двумя командами из Дагестана. Побороться за выход в Первую лигу смогут вторая команда "Динамо" из Махачкалы и хасавюртовская "Победа".

"Динамовцы" получили аттестат Футбольной национальной лиги, который позволяет команде участвовать в новом сезоне Второй лиги. Молодежный состав главной команды и ранее намеревался обрести прописку в ФНЛ-2.

Что касается хасавюртовцев, то их успехи в третьем дивизионе в зоне ЮФО и СКФО позволили клубу обрести профессиональный статус. Решить финансовые вопросы помог руководитель региона Сергей Меликов.