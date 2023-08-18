Клубы Азербайджана, Армении и Грузии не смогли выйти в Лигу Конференций

Опубликовано: 1:21, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня вечером состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций. В следующий раунд не смог выйти ни один клуб из стран Южного Кавказа.

В четверг, 17 августа, состоялись ответные встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Свои матчи сегодня провели "Пюник", "Дила", "Нефтчи" и "Сабах".

"Пюник" – "Буде-Глимт"

В матче недельной давности победу со счетом 3:0 праздновала норвежская команда. В ответной игре, которая проходила в Ереване, счет в конце первого тайма открыл полузащитник "Буде-Глимт" Амаль Пеллегрино. На 49-й минуте хавбек Патрик Берг удвоил преимущество гостей, а еще через 5 минут полузащитник Тобиас Гулликсен забил третий гол, установив тем самым окончательный результат – 3:0 в пользу "Буде-Глимт". В раунд плей-офф квалификации вышла норвежская команда.

АПОЭЛ – "Дила" Гори

Неделю назад победу со счетом 2:0 одержал АПОЭЛ. В ответном матче был забит всего один мяч. Гол на свой счет на 48-й минуте записал полузащитник кипрской команды Дьюмерси Ндонгала. Дальше идет АПОЭЛ.

"Бешикташ" – "Нефтчи"

Игра в Баку завершилась победой "Бешикташа" со счетом 3:1. В ответной встрече, проходившей в Стамбуле, счет открыл "Нефтчи". Гол забил полузащитник Эмин Махмудов. На 57-й минуте нападающий "Бешикташа" Венсан Абубакар восстановил статус-кво. А на 71-й минуте форвард Джексон Мюлека забил еще один мяч в ворота "Нефтчи", принеся своей команде победу. В следующий раунд вышел "Бешикташ".

"Партизан" – "Сабах"

Встреча недельной давности завершилась со счетом 2:0 в пользу "Сабаха". Ответная игра проходила в Белграде. Счет на 30-й минуте открыл нападающий сербской команды Матеус Салданья. На 57-й минуте полузащитник Бибрас Натхо забил второй мяч в ворота "Сабаха". Игра перешла в дополнительное время, в котором победитель так и не был выявлен. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Партизан". В раунд плей-офф вышла сербская команда.