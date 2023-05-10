Опубликовано: 23:09, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекская клубника может стать всесезонной. Селекционеры в республике вывели новый сорт, который может давать урожай даже зимой.

Новый сорт клубники, способной плодоносить и зимой, и летом, вывели селекционеры с Андижанской научно-опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе Узбекистана.

Сорт «Тонг Ифори» в тепличных условиях может давать урожай даже зимой, так что узбекская клубника вскоре имеет шансы стать круглогодичным лакомством.

Новый сорт обладает и другим преимуществом - он чрезвычайно урожаен, один саженец может принести 0,5 кг ягод. При этом один куст может дать до 40 саженцев.

Вскоре клубнику нового сорта начнут высаживать в Узбекистане на больших площадях, информирует Минсельхоз.