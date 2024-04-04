Кладбища готовят к Пасхе на Ставрополье

По инициативе властей и волонтеров Ставропольского края в регионе началась кампания по подготовке кладбищ к Пасхе. Ведется уборка территорий, ведется ремонт и покраска ограждений вдоль могил, также проводятся работы по выравниванию дорожек.

В преддверии Пасхи в Ставрополе начинается комплексная работа по приведению кладбищ в порядок. Это время, когда близкие приходят почтить память усопших, и важно, чтобы места захоронения выглядели аккуратно и ухоженно. Давайте рассмотрим, какие процессы происходят на кладбищах города в это время.

«В конце апреля поставим дополнительные мусорные контейнеры и биотуалеты. А во время памятных дней организуем дежурства для обеспечения безопасности горожан»

– глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Уборка территории

По его словам, одним из первостепенных этапов подготовки кладбищ является уборка территории. Специальные службы проводят вывоз сухих веток, листвы и мусора, чтобы создать чистоту и порядок на кладбище.

Ремонт и покраска ограждений

Кроме того, Ульянченко отметил, что другим важным этапом является ремонт и покраска ограждений вдоль могил. Ограждения часто нуждаются в обновлении, поэтому проведение работ по их восстановлению придает кладбищу ухоженный вид. Краска помогает защитить металлические конструкции от коррозии и придает им новизну.

Также перед Пасхой на кладбищах проводится обновление дорожек. Работы по выравниванию дорожек, укладке нового покрытия и очистке памятников от грязи и пыли делают передвижение по кладбищу удобным и безопасным.