Кладбище было заминировано в Кельбаджарском районе

Противопехотные мины были найдены на кладбище в одном из сел Кельбаджарского района. О заминированном участке сообщили в Минобороны Азербайджана, предоставив также фото и видео.

На кладбище в Кельбаджарском районе Азербайджана найден заминированный участок. Об этом сказано в сообщении на сайте Минобороны страны.

"Противопехотные мины типа "ПОМЗ-2М» были заложены на этом участке методом проволочной растяжки. <…> Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков"



– пресс-служба ведомства

В министерстве отметили, что мины обезврежены инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана, а затем вынесены за пределы территории.

В настоящее время ведутся по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.