Кизлярский суд арестовал обвиняемого в ДТП с восемью погибшими

Решением Кизлярского районного суда в Дагестане правоохранители сегодня заключили под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении в нетрезвом виде ДТП, в котором погибли восемь человек, сообщили в прелсс-сужбе управления СК РФ по региону.
"В отношении обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем за собой гибель людей, Кизлярским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.
"Следователями… предъявлено обвинение местному жителю в нарушении правил дорожного движения, повлекшего за собой гибель 8 человек по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством)"
- Следственное управление СКР по Дагестану
Как установило следствие, будучи в нетрезвом состоянии лишенный водительских прав за многочисленные нарушения водитель Toyota Camry пошел на обгон автобуса, ехавшего в попутном направлении, и столкнулся на встречной полосе с "КамАЗом". После удара грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. На месте скончались семь пассажиров автобуса, из них двое детей, и водитель "КамАЗа".
Обвиняемый "полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии", добавили в региональном СУ СКР.