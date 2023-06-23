Кизлярский суд арестовал обвиняемого в ДТП с восемью погибшими

Опубликовано: 19:14, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До суда обвиняемый в совершении ДТП под дагестанским Кизляром, в котором погибли восемь человек, проведет за решеткой – такое решение сегодня принял районный суд.

Решением Кизлярского районного суда в Дагестане правоохранители сегодня заключили под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении в нетрезвом виде ДТП, в котором погибли восемь человек, сообщили в прелсс-сужбе управления СК РФ по региону.

"В отношении обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем за собой гибель людей, Кизлярским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Следователями… предъявлено обвинение местному жителю в нарушении правил дорожного движения, повлекшего за собой гибель 8 человек по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством)"

- Следственное управление СКР по Дагестану

Как установило следствие, будучи в нетрезвом состоянии лишенный водительских прав за многочисленные нарушения водитель Toyota Camry пошел на обгон автобуса, ехавшего в попутном направлении, и столкнулся на встречной полосе с "КамАЗом". После удара грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. На месте скончались семь пассажиров автобуса, из них двое детей, и водитель "КамАЗа".

Обвиняемый "полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии", добавили в региональном СУ СКР.