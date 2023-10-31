Китайские туристы вернулись в Россию благодаря электронной визе

70 000 туристов из Китая побывали в России в этом году. Электронная виза доступна к оформлению китайскими путешественниками уже четыре месяца. Граждане Китая занимают первое место в России по турпотоку с начала года.

Турпоток из КНР в РФ по электронной визе в этом году составил 70 тыс человек, проинформировали в аппарате российского вице-премьера Татьяны Голиковой по итогу встречи Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

С начала августа у китайских граждан могут получить электронную визу для отдыха в России. На сайте российского министерства иностранных дел информация о визе предоставлена на китайском языке. Визу онлайн оформили порядка 70 000 человек. Всего с начала года побывали в РФ почти 106 визитеров из Китая.

Туристы из Китая - основные интуристы в стране в текущем году. Следом в отставанием почти в 2,5 раза идет Германия. Путешественники из КНР в основном едут в Москву, Петербург, Мурманск и на Байкал.