Китайская корпорация Huawei заинтересовалась Грузией

Грузия заинтересовала китайскую корпорацию Huawei в расширении деятельности в стране и развитии информационно-коммуникационных технологий, рассказала пресс-служба Минэкономики Грузии.
Сотрудничество обсудили новоназначенная глава ведомства Грузии Мариам Квривишвили и президент компании Huawei на Ближнем Востоке и ЦА Ганом Цзяньхуа.
Представитель Huawei также выразил заинтересованность в проекте Кутаисского технохаба и использовании технологий компании в энергетическом секторе Грузии.
"Квривишвили представила представителям Huawei видение правительства относительно открытия нового технологического хаба в Кутаиси, который станет уникальным в регионе и объединит в себе различные компоненты"
- пресс-служба Минэкономики Грузии
Напомним, что глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе назвал приоритетными отношения с Китаем. Он подчеркнул, что Тбилиси активно работает над развитием торгово-экономических связей с Пекином.