Вестник Кавказа

Китайская корпорация Huawei заинтересовалась Грузией

Китайская корпорация Huawei заинтересовалась Грузией
© Фото: пресс-служба Минэкономики Грузии
Китайская корпорация Huawei заинтересовалась расширением бизнеса в Грузии. Их также увлек проект технохаба в Кутаиси.

Грузия заинтересовала китайскую корпорацию Huawei в расширении деятельности в стране и развитии информационно-коммуникационных технологий, рассказала пресс-служба Минэкономики Грузии.

Сотрудничество обсудили новоназначенная глава ведомства Грузии Мариам Квривишвили и президент компании Huawei на Ближнем Востоке и ЦА Ганом Цзяньхуа.

Представитель Huawei также выразил заинтересованность в проекте Кутаисского технохаба и использовании технологий компании в энергетическом секторе Грузии.

"Квривишвили представила представителям Huawei видение правительства относительно открытия нового технологического хаба в Кутаиси, который станет уникальным в регионе и объединит в себе различные компоненты"

- пресс-служба Минэкономики Грузии

Напомним, что глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе назвал приоритетными отношения с Китаем. Он подчеркнул, что Тбилиси активно работает над развитием торгово-экономических связей с Пекином.

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