Китайская авиакомпания будет летать в Самарканд

Во второй половине июня в узбекский Самарканд из Сианя начнут летать авиалайнеры китайской авиакомпании Loong Air – авиаперевозчик из Поднебесной уже утвердился на рынке авиаперевозок и выполняет два авиарейса в Ташкент из Сианя и Чэнду.

В нынешнем месяце аэропорт Самарканда примет первый авиарейс из китайского Сианя – выполнять его будет китайская авиакомпания Loong Air, которая, помимо пассажирских авиаперевозок, занимается и грузовыми.

Loong Air – не новичок на авиарынке Узбекистана: китайская авиакомпания уже давно и успешно выполняет регулярные пассажирские рейсы по маршрутам Чэнду – Ташкент и Сиань – Ташкент, передает Podrobno.uz.

Периодичность авиарейсов, как и время вылета и прилета, пока не сообщается. Известно лишь, что о новом авиарейсе авиаторы Китая и Узбекистана договорились в ходе встречи руководства Uzbekistan Airports с представителями авиакомпании.