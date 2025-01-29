Китай построит в узбекском Янгиюле завод по переработке ТКО

Китайская компания планирует построить в Ташкентской области Узбекистана инновационный мусороперерабатывающий завод, который будет твердые коммунальные отходы и производить из них электроэнергию.

В городе Янгиюль Ташкентской области Узбекистана китайскими инвесторами будет построен мусороперерабатывающий завод, который будет не просто сжигать и перерабатывать твердые коммунальные отходы (ТКО), а и производить за счет этого электроэнергию, сообщили в правительстве страны.

Построит новый завод китайская Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology, меморандум об этом во время деловой поездки в Поднебесную подписала делегация хокимията Ташкентской области, передает Podrobno.uz.

Китайская компания на начальном этапе строительства завода вложит в него $120 млн – он будет способен перерабатывать 800 т отходов в день, а в перспективе его мощности увеличатся до 4 тыс т.

Всего китайские инвесторы готовы вложить в новое предприятие $400 млн, отметив, что в скором времени такие заводы будут строиться на всей территории страны, добавили в правительстве.