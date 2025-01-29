Вестник Кавказа

Китай построит в узбекском Янгиюле завод по переработке ТКО

Китай построит в узбекском Янгиюле завод по переработке ТКО
© Фото: хокимият Ташкентской области
Китайская компания планирует построить в Ташкентской области Узбекистана инновационный мусороперерабатывающий завод, который будет твердые коммунальные отходы и производить из них электроэнергию.

В городе Янгиюль Ташкентской области Узбекистана китайскими инвесторами будет построен мусороперерабатывающий завод, который будет не просто сжигать и перерабатывать твердые коммунальные отходы (ТКО), а и производить за счет этого электроэнергию, сообщили в правительстве страны.

Построит новый завод китайская Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology, меморандум об этом во время деловой поездки в Поднебесную подписала делегация хокимията Ташкентской области, передает Podrobno.uz.

Китайская компания на начальном этапе строительства завода вложит в него $120 млн – он будет способен перерабатывать 800 т отходов в день, а в перспективе его мощности увеличатся до 4 тыс т.

Всего китайские инвесторы готовы вложить в новое предприятие $400 млн, отметив, что в скором времени такие заводы будут строиться на всей территории страны, добавили в правительстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан запросил у России 10 млрд кубометров газа в год

Казахстан запросил у России 10 млрд кубометров газа в год

Изыскания на будущей железной дороге Решт-Астара анонсировала Москва

Изыскания на будущей железной дороге Решт-Астара анонсировала Москва

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

В Туркестанской области вырастет новый микрорайон

В Туркестанской области вырастет новый микрорайон

Турция вспоминает о жертвах землетрясений 2023 года

Турция вспоминает о жертвах землетрясений 2023 года

Турция достроит 251 тыс домов в районе землетрясений 2023 года

Турция достроит 251 тыс домов в районе землетрясений 2023 года

В Казахстане средства коррупционеров направили на строительство школы

В Казахстане средства коррупционеров направили на строительство школы

Узбекистан начнет строительство Трансафганской железной дороги в этом году

Узбекистан начнет строительство Трансафганской железной дороги в этом году

Азербайджан поможет Киргизии в строительстве малой ГЭС и швейной фабрики

Азербайджан поможет Киргизии в строительстве малой ГЭС и швейной фабрики

Первый энергоблок АЭС в Казахстане могут построить за 8 лет

Первый энергоблок АЭС в Казахстане могут построить за 8 лет

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы