Китай обеспечил Казахстан чистой водой

Благодаря стабильным поставкам пресной воды из Китая Казахстан не только обеспечил 100% наполняемость Кашагайского водохранилища в Алматинской области, но и пополнил запасы живительной влаги в озере Балхаш.

Благодаря бесперебойным поставкам из соседнего Китая жителям крупнейшего казахстанского мегаполиса Алматы и Алматинской области не грозят перебои и ограничения с подачей чистой питьевой воды – влага стабильно поступает в регион по трансграничной реке Иле, большая часть которой течет по территории области, сообщили в Минводресурсов страны.

"Поступление воды по реке Иле позволило второй год кряду наполнить Капшагайское водохранилище в Алматинской области на 100%. Это, в свою очередь, позволило направить 8,52 млрд кубометров воды в озеро Балхаш"

- министерство

Поставки воды в регион по реке за полгода составили 5,6 млрд кубометров – этого хватило и на то, чтобы повысить запасы живительной влаги в озере Балхаш, уровень воды в котором поднялся на 32 см, передает Sputnik Казахстан.

Еще одна трансграничная водная артерия, исправно поставляющая чистую воду из Поднебесной – река Ертис, пополнившая запасы Казахстана еще на 4,6 млрд кубометров, - говорится в сообщении.

Министерство водных ресурсов и ирргигации Казахстана наращивает сотрудничество с КНР - в марте текущего 2025 года водные ведомства двух стран впервые подписали Меморандум о взаимопонимании, - рассказала глава управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Минводных ресурсов Нагима Ажигулова.

Документ не только регулирует отношения в сфере рационального и устойчивого водопользования, но и предполагает внедрение в отрасли современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, взаимные обмен опытом и подготовку кадров, отметила Ажигулова.