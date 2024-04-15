Вестник Кавказа

Кисловодский вандал сжег венки на мемориале «Воинской Славы»

Кисловодский вандал сжег венки на мемориале «Воинской Славы»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске разыскивают человека, сжегшего венки на мемориале «Воинской Славы». Действия вандала повредили часть мемориала.

Кисловодский мэр Евгений Моисеев сообщил о поисках вандала, который сжег памятные венки на мемориале «Воинской Славы».

Инцидент произошел в ночь на 28 мая. Неизвестный бросал в пламя вечного огня венки. Отмечается, что поступок преступника также повредил часть монумента.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность вандала. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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