Кисловодский вандал сжег венки на мемориале «Воинской Славы»

В Кисловодске разыскивают человека, сжегшего венки на мемориале «Воинской Славы». Действия вандала повредили часть мемориала.
Кисловодский мэр Евгений Моисеев сообщил о поисках вандала, который сжег памятные венки на мемориале «Воинской Славы».
Инцидент произошел в ночь на 28 мая. Неизвестный бросал в пламя вечного огня венки. Отмечается, что поступок преступника также повредил часть монумента.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность вандала. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.