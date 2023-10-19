Киргизия обязала россиян выезжать на 90 дней

Опубликовано: 20:41, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пребывание россиян в Киргизии без регистрации усложнилось - теперь после 90 дней пребывания нужно выехать еще на 90 дней. Ранее россияне могли просто пересечь границу для обнуления срока.

Принцип "90/180" распространится и на граждан РФ, следует из сообщения МИД Киргизии.

Ранее на этой неделе стало известно, что Киргизия отменяет visa-run для иностранцев и заменяет ее на принцип "60/120" или "90/180".

"Ряд новых правил пребывания также распространяется на граждан государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)"

– киргизский МИД

Соответственно, без регистрации провести в республике россияне теперь смогут 90 дней, после чего нужно взять паузу еще в 90 - так, чтобы повторный въезд случился не ранее, чем через 180 дней после предыдущего.

Тем, кто хочет находиться в Киргизии более 90 дней, нужно оформить регистрацию. Она делается на шесть месяцев, после чего может быть продлена.