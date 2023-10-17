Киргизия меняет визовые правила: 60/120 заменит visa-run

Опубликовано: 11:04, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нахождение иностранцев без визы в Киргизии ограничивается. Режим visa-run отменяется, теперь повторно въехать в республику можно будет не ранее, чем через 120 после предыдущего въезда.

Правила безвизового режима для иностранных граждан изменились в Киргизии.

"По инициативе министерства 10 октября кабинетом министров Киргизии утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, которое предусматривает отмену практики "visa-run", при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Киргизии"

– МИД республики

По новым правилам, без визы в Киргизии можно находиться до 60 дней, затем нужно выехать. Повторный въезд можно совершить самое раннее через 60 дней после прошлого въезда - этот принцип называется "60/120".

Аналогичный режим вводится и для граждан тех стран, которым разрешено находиться без визы в Киргизии 90 дней - для следующего въезда нужно взять паузу еще в 90 дней, это "90/180". Например, это касается граждан Азербайджана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Украины.

Для россиян срок пребывания в Киргизии не имеет ограничений, но при нахождении в республике дольше 30 дней, нужно иметь временную местную регистрацию.