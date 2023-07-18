"Казтелерадио" уходит на профилактику

С трех часов утра завтра в Казахстане наступит "режим тишины" – до 17 часов по местному времени прекратят работу и радио, и телевидение – такое случается в стране один раз в квартал, когда "Казтелерадио" объявляет профилактику.
Завтра, 19 июля, с раннего утра по всему Казахстану замолчит радио, а телеэфир будет наполнен только "белым шумом" – это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили в АО "Казтелерадио".
Такие работы государственная телерадиокомпания проводит раз в квартал, связаны они с необходимостью бесперебойного и качественного телерадиовещания и требуют приостановки работы всех типов эфирных сетей, передает Sputnik Казахстан.
"Уведомляем о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 19 июля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов"
- "Казтелерадио"
Компания принесла извинения жителям и гостям страны за временные неудобства.