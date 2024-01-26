Казахстану может открыться путь в Аравийское море 

Казахстан активно развивает транспортную инфраструктуру, в том числе и за рубежом. Рассматривается возможность экспорта в африканские страны через Аравийское море.

Казахстан может получить путь к Аравийскому морю, это откроет перспективы товарооборота со странами Африки.

Для этого Казахстан может запросить у Пакистана участок в порту на Аравийском море.

"Пакистан предлагает Казахстану самый короткий путь для выхода в Аравийское море. Исламабад всегда старается укреплять связи с Казахстаном различными путями, по нескольким направлениям"

– посол Пакистана в Казахстане Науман Башир Бхатти

Пока от казахстанской стороны не поступало конкретных предложений об открытии терминала или павильона в портах Пакистана, однако в Исламабаде готовы рассмотреть такой вариант сотрудничества, отметил он в беседе с Kazinform.