Казахстанской молодежи помогут в трудоустройстве

Опубликовано: 2:45, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Казахстана усилят поддержку молодежи без образования и работы – молодым людям помогут с поисками работы и поддержат другими способами, говорится в постановлении, принятом правительством страны.

Правительство Казахстана приняло постановление о поддержке молодежи без образования и работы, так называемой категории NEET, которое налагает конкретные обязательства на Минтруда страны.

Так, за министерством закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также проведение мониторинга государственного соцзаказа по вопросам трудовой занятости молодежи. Им же будет осуществляться комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи, передает Sputnik Казахстан.

"Документом создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи"

- говорится в сообщении.

Доля молодежи категории NEET в Казахстане невелика, она составляет лишь 6,3% от всей молодежи страны, однако она требует своего подхода к решению проблемы.