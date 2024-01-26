Казахстанских полицейских проверят на полиграфе

Казахстанских силовиков могут обязать пройти проверку на "детекторе лжи" – полиграфе. Это будет сделано в рамках прохождения их аттестации, если документ, инициированный генпрокуратурой страны, пройдет публичные обсуждения.

Генеральная прокуратура Казахстана предложила в рамках аттестации провести проверку на полиграфе – "детекторе лжи" – сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы страны, говорится в постановлении, опубликованном на сайте открытых неправительственных инициатив.

"Информация, полученная в ходе исследования, носит вероятностный, рекомендательный характер, а также вспомогательное значение и используется сотрудниками кадровых подразделений… при приеме на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу Казахстана, прохождении аттестации, конкурса и проведении служебного расследования"

- постановление

Такая проверка будет проводиться и внеплановой аттестации или конкурсе на вышестоящие руководящие должности. Цель тестирования – выявить скрытые отрицательные мотивы службы в органах, пагубные зависимости сотрудников, скрытые заболевания, сокрытия ими сведений о доходах а также коррупционных правонарушениях и злоупотреблениях должностными полномочиями передает "АиФ Казахстан".

Для кандидатов на службу в силовые структуры сделать результаты полиграфа будут действительны один год, а для действующих сотрудников, которые выдвигаются на вышестоящие руководящие должности, - три года.

Документ будет обсуждаться населением в открытом доступе до 14 февраля.