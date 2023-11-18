Казахстанцев на газовых заправках в новом году ждут новые цены

В Казахстане утвердили новые цены на автогаз – они вступят в силу в первый день нового 2024 года.

Министерство энергетики Казахстана утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ, которые вступят в силу уже 1 января нового, 2024 года.

Максимальные цены на автогаз ждут казахстанских автолюбителей на газовых заправках Алматы – за литр сжиженного газа придется заплатить 81 тенге, пишет "АиФ-Казахстан".

Чуть скромнее будет тариф на газ в столице – он обойдется в 76 тенге, самым дешевым газ станет для жителей Шымкента – всего 64 тенге за литр.

Чуть дешевле экологичное топливо будет стоить в регионах – так, в Алматинской и Северо-Казахстанской областях его цена составит 81 тенге за литр, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях, в Абае, Жетысу и Улытау - 76 тенге, в Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях - 64 тенге, а в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях - всего 54 тенге.

При этом надо учитывать, что отдельные цены для отдаленных районов каждой области, расположенных на удалении от областного центра больше чем 200 км, будут выше на 5 тенге.