Казахстан захотел провести чемпионат Европы по футболу

Опубликовано: 14:27, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан подал заявку на проведение юношеского футбольного первенства Европы до 19 лет. Турнир пройдет в 2026-2027 годах. Решение будет принято в сентябре.

Руководитель казахстанской футбольной федерации Адлет Барменкулов сообщил о подаче Казахстаном заявки на проведение юношеского чемпионата Европы для футболистов не старше 19 лет.

Само футбольное первенство должно пройти в 2026-2027 годах. По его словам, все матчи турнира планируется провести в Алматы и Шымкенте.

В заключение он добавил, что решение по данному вопросу будет объявлено в сентябре этого года.