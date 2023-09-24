Казахстан выпустит в прокат 29 новых фильмов

В будущем году в Казахстане в прокат выйдет почти три десятка фильмов. Многие из этих картин были сняты несколько лет назад и не пошли в прокат из-за фестивальных амбиций.

Казахстан ждет 29 кинопремьер в новом году. Именно столько казахстанских фильмов поступят в прокат в будущем году, рассказал председатель правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино" Курманбек Жумагали.

Речь идет о фильмах, которые были сняты за последние годы при поддержке центра национального кино. Многие киноленты попали на полку, так и не дойдя до зрителя.

"Они должны быть доступны зрителю – будь это прокат, фестиваль, стриминг-платформы или телеканалы, так как фильмы снимаются на народные деньги. Поэтому необходимо приложить усилия, чтобы эти фильмы дошли до зрителя"

– Жумагали

Публика в Казахстане в 2024 году увидит несколько картин, которые претендовали на участие в международных кинофестивалях, но пандемия помешала этим планам.

В прокат пойдет и массовое, и авторское кино. Среди премьер 2024 года в Казахстане: "Братья" Дархана Тулегенова, "Крик" Кенжебека Шайкакова, "Бауырына салу" Асхата Кучинчирекова, "Ауыл" Серика Апрымова и другие.