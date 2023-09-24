Казахстан выпустит в прокат 29 новых фильмов

Казахстан ждет 29 кинопремьер в новом году. Именно столько казахстанских фильмов поступят в прокат в будущем году, рассказал председатель правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино" Курманбек Жумагали.
Речь идет о фильмах, которые были сняты за последние годы при поддержке центра национального кино. Многие киноленты попали на полку, так и не дойдя до зрителя.
"Они должны быть доступны зрителю – будь это прокат, фестиваль, стриминг-платформы или телеканалы, так как фильмы снимаются на народные деньги. Поэтому необходимо приложить усилия, чтобы эти фильмы дошли до зрителя"
– Жумагали
Публика в Казахстане в 2024 году увидит несколько картин, которые претендовали на участие в международных кинофестивалях, но пандемия помешала этим планам.
В прокат пойдет и массовое, и авторское кино. Среди премьер 2024 года в Казахстане: "Братья" Дархана Тулегенова, "Крик" Кенжебека Шайкакова, "Бауырына салу" Асхата Кучинчирекова, "Ауыл" Серика Апрымова и другие.