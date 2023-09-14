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Казахстан ужесточает требования к аптечным медикаментам

Казахстан ужесточает требования к аптечным медикаментам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени в Казахстане в сторону ужесточения изменятся правила продажи медикаментов: власти ужесточают требования к их срокам годности, а рецептурные лекарства уберут с аптечных витрин.

В Казахстане проходит публичное обсуждение изменений к правилам оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, в соответствии с которыми будет значительно увеличен срок годности продаваемых лекарств, а с аптечных витрин уберут медикаменты, отпускаемые только по рецепту.

Дело в том, что нынешняя редакция подразумевает, что на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача, но не уточняется о запрете на размещение на витрине препаратов, продаваемых только по рецепту.

"Дополнение исключит возможность неправильной трактовки нормы во избежание административных нарушений, вызванных неясным трактованием и толкованием нормативных правовых актов"

– поправка к правилам аптечной торговли

То же касается и медикаментов с истекающим сроком годности: если сейчас аптеки могут продавать лекарства, срок годности которых заканчивается буквально на днях, на что часто жалуются покупатели, то теперь минимальный срок возможности их продажи будет увеличен до двух месяцев в розничной и до шести – в оптовой сети.

Также теперь при обнаружении недостатков покупатели не смогут вернуть или обменять лекарства.

Результаты публичного обсуждения проекта станут известны в конце сентября.

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