Казахстан ужесточает требования к аптечным медикаментам

В Казахстане проходит публичное обсуждение изменений к правилам оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, в соответствии с которыми будет значительно увеличен срок годности продаваемых лекарств, а с аптечных витрин уберут медикаменты, отпускаемые только по рецепту.
Дело в том, что нынешняя редакция подразумевает, что на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача, но не уточняется о запрете на размещение на витрине препаратов, продаваемых только по рецепту.
"Дополнение исключит возможность неправильной трактовки нормы во избежание административных нарушений, вызванных неясным трактованием и толкованием нормативных правовых актов"
– поправка к правилам аптечной торговли
То же касается и медикаментов с истекающим сроком годности: если сейчас аптеки могут продавать лекарства, срок годности которых заканчивается буквально на днях, на что часто жалуются покупатели, то теперь минимальный срок возможности их продажи будет увеличен до двух месяцев в розничной и до шести – в оптовой сети.
Также теперь при обнаружении недостатков покупатели не смогут вернуть или обменять лекарства.
Результаты публичного обсуждения проекта станут известны в конце сентября.