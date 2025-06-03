Казахстан уступил Северной Македонии в квалификации ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу проиграла Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026. Игра завершилась минимальной победой гостей.

Вечером 9 июня в Астане состоялась встреча квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года между Казахстаном и Северной Македонией. Победу со счетом 1:0 одержали гости.

Единственный мяч на 33-й минуте записал на свой счет полузащитник Александар Трайковски.

Группа J

Первое место в группе на данный момент с 8 очками занимает Северная Македония. На второй строчке располагается Уэльс, в активе которого 7 очков. Далее располагаются Казахстан (3 очка), Бельгия (1 очко) и Лихтенштейн (0 очков). Северная Македония провела уже четыре игры в группе, Уэльс, Казахстан и Лихтенштейн – три, а Бельгия – одну.