Казахстан продлил запрет на вывоз газа

Власти Казахстана приняли решение еще на полгода продлить запрет на вывоз из страны сжиженного нефтяного газа, срок действия которого завершается сегодня – это сделано для обеспечения топливом внутреннего рынка.

Вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, используемого в качестве топлива для автомобилей, будет под запретом еще полгода – такое решение сегодня приняли в Минэнергетики страны.

"С ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы территории Казахстана. Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года"

- Минэнерго Казахстана

Под запрет попадают не только сжиженный нефтяной газ, но и пропан и бутан, указывается в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Это решение позволит в полном объеме обеспечить востребованным топливом внутренний рынок, пояснили в Минэнерго, добавив: ограничения не будут касаться компаний, производящим его в рамках соглашения, вывоза товаров из казахстанского сырья, а также транзитных перевозок такого горючего.

Приказ о запрете экспорта уже подписан министром энергетики страны и вступил в силу с сегодняшнего дня, 14 мая 2025 года.