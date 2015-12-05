Казахстан примет заседание ТюркПА

В Казахстане пройдет пленарное заседание ТюркПа. В рамках мероприятия также состоится заседание Совета Ассамблеи ТюркПА.

С 11 по 12 июня в Астане состоится 14-е пленарное заседание ТюркПА. Организатором выступит парламент Казахстана.

Известно, что темой данного заседания станет "Турецкий век: роль парламентской дипломатии".

В нем будут участвовать парламентские делегации стран-членов и наблюдателей, в том числе представители международных организаций, тюркских организаций сотрудничества и других объединений.

Отмечается, что в рамках мероприятия также состоятся заседания Совета Ассамблеи, группы женщин-парламентариев и группы молодых парламентариев, а также генсеков парламентов-членов ТюркПА.