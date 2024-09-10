Вестник Кавказа

Казахстан ограничит движение на пункте пропуска с Россией

Казахстан ограничит движение на пункте пропуска с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже с завтрашнего дня, 7 октября, на пункте пропуска "Таскала" на границе Казахстана и России на в Саратовской области казахстанские власти введут ограничения для грузовиков – это связано с необходимостью капитального ремонта трассы.

Уже завтра, 7 октября, и до конца текущего месяца будет ограничено грузовое движение на одном из пропускных пунктов на российско-казахстанской границе, сообщает Комитет госдоходов Казахстана.

"С 7 октября 2024 года на автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном – пункт пропуска "Таскала" в Западно-Казахстанской области, планируется проведение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта"

- КГД Казахстана

Из-за ремонтных работ, которые планируется завершить 31 октября, возможно ограничение пропускной способности самого пограничного пункта, добавили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

Водителей грузовиков, направляющихся из России в Казахстан и обратно, попросили учитывать эту информацию, добавили в КГД страны.

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