Вестник Кавказа

Казахстанские водители винят в авариях дороги

Казахстанские водители винят в авариях дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские правоохранители бьют тревогу – по непонятным пока причинам количество дорожно-транспортных происшествий в стране выросло почти в два раза, виноваты или дороги, или водители.

У казахстанских правоохранителей появился существенный повод для тревоги – только с начала года число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в стране выросло на 90% по сравнению с прошлым годом, сообщил глава Генпрокуратуры страны Берик Асылов.

Особенно заметен рост в в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях, а также в Шымкенте – как всегда в таких ситуациях, водители грешат на дороги, а правоохранители – на самих водителей, передает "АиФ Казахстан".

Генеральный прокурор Казахстана поставил задачу местным прокурорам совместно с государственными органами разобраться в причинах роста числа аварий, поручив им тщательно разобраться в причинах каждого ДТП, чтобы разработать меры против них с акцентом на наиболее опасные участки дорог.

Цифры статистики удручают: всего за пять месяцев в стране было зарегистрировано 8234 ДТП, в которых пострадали 10 190 человек и погибли 767. Наибольшее число аварий отмечено в населенных пунктах - 6927 случаев, в которых пострадали 8339 человек и погибли 289. Не лучше, хоть и скромнее, ситуация на международных, республиканских и региональных дорогах, сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана.

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