Вестник Кавказа

Казахстан наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В приоритете торговых отношений Казахстана и Китая – сотрудничество двух стран в сельском хозяйстве, и об этом красноречиво говорят цифры – только за минувший 2023 год товарооборот агропродукции между странами вырос в 1,6 раза.

Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Китаем в сельском хозяйстве, заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Казахстане Чжан Сяо министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров.

Это подтверждается ростом объемов торговли сельхозпродукцией между двумя странами. Так, в 2023 году товарооборот сельскохозяйственной продукции вырос в 1,6 раза и превысил $1,3 млрд, а спрос на органическую и экологически чистую казахстанскую сельскохозяйственную продукцию в Китае только растет, отметил министр, передает Trend.

Китай намерен продолжить экспорт казахстанского зерна и готов заключить двусторонние соглашения по экспорту новых видов продовольственных товаров, включая охлажденное мясо, птицеводческую продукцию, субпродукты, свекловичный жом и картофель. Готовы в Китае рассмотреть вопрос аккредитации новых казахстанских предприятий по производству животноводческой продукции для экспорта в Поднебесную, заверил Чжан Сяо.

Сапаров также пригласил китайских бизнесменов принять участие в совместных проектах по производству и глубокой переработке сельхозпродукции и продуктов питания на принципах производственной кооперации.

В ответ Чжан Сяо предложил создать Подкомитет по сотрудничеству в сфере АПК для организации регулярных встреч и установления постоянных контактов между уполномоченными ведомствами обеих стран по вопросам сельскохозяйственной отрасли.

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