Опубликовано: 15:27, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Астана рассчитывает на заполнение трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Сейчас он заполнен на 40%, Казахстан настроен на доступность в 20 миллионов тонн.

Глава Минторговли и интеграции Казахстана Серик Жумангрин заявил, что Астана на сегодняшний день нацелена на заполнение трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По его словам, сейчас он заполнен на 40%, а доступным для перевалки остается объем в 20 млн тонн.

Он напомнил, что ранее SOCAR и КазМунайГаз подписали соглашение, по которому 1,5 млн тонн нефти рассчитано на перевалку. Также Жумангрин отметил, что по Баку-Тбилиси-Джейхан в марте было перевалено 20 тыс тонн, а в апреле количество будет увеличено до 125 тыс тонн.

Министр подчеркнул, что сегодня Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество по различным направлениям, особенно это касается торговой сферы. Он в конце добавил, что двусторонний товарооборот составил почти $500 млн.