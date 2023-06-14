Казахстан лишился сразу нескольких водохранилищ

Отсутствие должного уходы стало причиной разрушения ряда водохранилищ в Казахстане. Теперь их больше нельзя использовать по назначению, заявили власти Казахстана.
Пять бесхозных водохранилищ, оставшись без заботы, разрушились до нерабочего состояния в Казахстане, о печальных итогам инвентаризации рассказали в министерстве водных ресурсов РК.
Подсчет и проверка проводились в 2023 году. По ее результатам было решено перевести в госсобственность ряд заброшенных объектов. Государство получило:
- четыре плотины в Актюбинской области;
- водохранилище в Восточном Казахстане;
- три пруда также в ВКО.
В общей сложности по стране насчитали 22 оставшихся без хозяев гидротехнических сооружения.
"Совместно с акиматами областей разработаны комплексные планы по их восстановлению. Реализация этих планов позволит снизить износ и повысить работоспособность гидротехнических сооружений"
– министр Нуржан Нуржигитов
Некоторые объекты – всего девять сооружений – поступят в коммунальную собственность.
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