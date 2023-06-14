Казахстан лишился сразу нескольких водохранилищ

Отсутствие должного уходы стало причиной разрушения ряда водохранилищ в Казахстане. Теперь их больше нельзя использовать по назначению, заявили власти Казахстана.

Пять бесхозных водохранилищ, оставшись без заботы, разрушились до нерабочего состояния в Казахстане, о печальных итогам инвентаризации рассказали в министерстве водных ресурсов РК.

Подсчет и проверка проводились в 2023 году. По ее результатам было решено перевести в госсобственность ряд заброшенных объектов. Государство получило:

четыре плотины в Актюбинской области;

водохранилище в Восточном Казахстане;

три пруда также в ВКО.

В общей сложности по стране насчитали 22 оставшихся без хозяев гидротехнических сооружения.

"Совместно с акиматами областей разработаны комплексные планы по их восстановлению. Реализация этих планов позволит снизить износ и повысить работоспособность гидротехнических сооружений"

– министр Нуржан Нуржигитов

Некоторые объекты – всего девять сооружений – поступят в коммунальную собственность.